© Firma Brandner

15 Jahre Brandner Hygiene

Aktualisiert am 11.11.2025

Mit innovativen Hygienelösungen hat sich das Droßer Vorzeigeunternehmen Brandner Hygiene als geschätzter und verlässlicher Partner der Lebensmittel-Wirtschaft etabliert.

Firmenchef Gerhard Brandner unterstützt mit seinem Expertenwissen verfahrensbegleitend bei der Planung und Modernisierung von Lebensmittel-Produktionsanlagen. Das Portfolio umfasst u. a. mikrobiologische Analysen, Personalschulungen und maßgeschneiderte Reinigungs-Gesamtlösungen. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung gelingt es Brandner Hygiene, stetig mit modernsten Technologien neue Maßstäbe bei Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu setzen.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierten dem Hygiene-Experten und Schimmel-Sachverständigen Gerhard Brandner zu seinem Erfolgskonzept.

www.brandner-hygiene.com 

© Firma Brandner V.l.: Holger Lang-Zmeck, Gerhard Brandner, Thomas Hagmann