15 Jahre DANKÜCHEN Schöller

Anlässlich seines 15‑jährigen Jubiläums besuchte Obfrau Anne Blauensteiner das “Dan Küchenstudio” von Manfred Schöller. Sie gratulierte dem Unternehmer und seinem Team herzlich zum langjährigen Bestehen und würdigte dessen erfolgreiche Entwicklung sowie umfangreiches Sortiment. Für die Zukunft wünschte sie dem gesamten Team Schöller weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Begleitet wurde der Jubiläumstermin von Tochter Elisabeth Schöller, die den Familienbetrieb ebenfalls mitprägt. www.dan-zwettl.at

© zVg v.l. Elisabeth Schöller, Manfred Schöller und Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner