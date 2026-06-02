15 Jahre Erfolg: HM – Markier- und Bodentechnik e.U. feiert Firmenjubiläum

Ein besonderes Jubiläum feierte kürzlich die Firma HM – Markier- und Bodentechnik e.U. rund um Inhaber Christoph Hickelsberger: Seit mittlerweile 15 Jahren steht das Unternehmen für Qualität und Zuverlässigkeit.

Auch Bezirksstellenobmann Markus Leopold und Bezirksstellenleiter Georg Lintner gratulierten herzlich zum Firmenjubiläum und dankten für den wertvollen Beitrag zur regionalen Wirtschaft.



„Das 15-jährige Bestehen ist ein sichtbares Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens sowie für das große Engagement und die Leidenschaft von Christoph Hickelsberger und seinem Team“, betont Leopold.



www.hickelsberger.at