15 Jahre Fally Büromöbel: Erfolgreicher 1 Familienbetrieb mit Blick in die Zukunft

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Fally Büromöbel besuchten Bezirksstellenleiter Philipp Teufl und Obmann Andreas Hager von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Gänserndorf, das Unternehmen, um persönlich zu gratulieren.

Der Familienbetrieb mit Sitz in Deutsch-Wagram hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner für moderne Büroeinrichtungen etabliert und steht beispielhaft für jene regionalen Unternehmen, die mit Fachkompetenz, Innovationskraft und Beständigkeit zur wirtschaftlichen Stärke Niederösterreichs beitragen.

Fally Büromöbel hat sich insbesondere mit seiner Spezialisierung auf ergonomische Möbel einen Namen gemacht und bietet durchdachte Lösungen für gesundes, komfortables und produktives Arbeiten. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz in der Büroplanung und begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung moderner Arbeitswelten.

Ein besonderes Angebot ist dabei die kostenlose 3D-Raumplanung, mit der Einrichtungskonzepte bereits im Vorfeld anschaulich visualisiert werden können. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Akustiklösungen, die zu einer höheren Raumqualität und einem angenehmen Arbeitsumfeld beitragen. Besonders erfreulich ist, dass Fally Büromöbel als Familienbetrieb geführt wird und mittlerweile auch die nächste Generation im Unternehmen mitwirkt. Diese Verbindung aus Erfahrung, Spezialisierung und familiärer Kontinuität schafft eine starke Basis für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Philipp Teufl und Andreas Hager würdigten beim Besuch das Engagement und die erfolgreiche Entwicklung des Betriebs und gratulierten herzlich zum 15-jährigen Bestehen.

© zVg V.l.: Philipp Teufl, Denis Fally, Karl Robert Fally und Andreas Hager.



