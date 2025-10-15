15 Jahre Friseurmeisterin Jennifer Pulz „Just Perfect Hair & Make-up e.U.“

Jennifer Pulz ist seit 15 Jahren Friseurmeisterin in ihrem eigenen Friseur Salon „Just Perfekt Hair & Make-up e.U“. Ihre berufliche Laufbahn begann sie in Schleinbach, bevor sie ihren Salon nach Wolkersdorf verlegte, wo sie seither tätig ist.

Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Dienstleistungen: Von Haarschnitten und Stylings für die ganze Familie über professionelle Kosmetikbehandlungen für ein strahlendes Hautbild bis hin zu Hand- und Nagelpflege für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Abgerundet wird das Angebot durch eindrucksvolles Make-up und individuelles Brautstyling für den schönsten Tag im Leben. Aus diesem Anlass überreichte FIW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer eine Dank – und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer NÖ.

http://www.just-perfect.at