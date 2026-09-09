15 Jahre „klein fein mein“

Bereits 15 Jahre verkauft Christian Wölfl in seinem heimeligen „klein fein mein“ Shop im Stadtzentrum von Korneuburg

ausgefallene und innovative Geschenkartikel, coole und humorvolle Glückwunschkarten, Schokolade, Gewürze, Tee, Kaffee, Körperprodukte und vieles mehr.

Immer wieder wird das liebevoll ausgewählte Sortiment erweitert.

Unterstützt wird der engagierte Unternehmer neben einer Mitarbeiterin von seiner Mutter Getrude Schöllerl und für die Dekoration und den Creativen Part ist Thomas zuständig.

Viele Stammkundinnen und Kunden schätzen die familiäre Atmospäre des Ladens und fahren viele Kilometer für ihren Besuch.

Unter dem Motto „Feste sollen auch gefeiert werden“, lud Christian Wölfl anlässlich seines 15 jährigen Bestandsjubiläum zu einer Jubiläumsfeier mit Weinverkostung der Familie Holledauer und einer DOCH! Gewürzverkostung ein!

Es gab auch ein Gewinnspiel mit 10 tollen Sachpreisen. Verlosung war um 19.00 Uhr unter allen Anwesenden LIVE und kam Mega gut an.

Eine große Gratulantenschar folgte der Einladung und wünschte viel Erfolg auch für die nächsten 15 Jahre- so auch Bürgermeister Christian Gepp und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich.

© WKNÖ V.r.: Bezirksstellenobmann Abg z. NR Andreas Minnich, Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser, Unternehmer Christian Wölfl, Mutter Gertrude Schöllerl und Bürgermeister Abg z LT Christian Gepp

© WKNÖ V.r.: Bürgermeister Christian Gepp, Unternehmer Christian Wölfl mit seiner Mutter Getrude Schöllerl, Partner Thomas Kures und Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser