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15 Jahre Kosmetik-Oase Carina

Untersiebenbrunn

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 30.09.2026

Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf, sowie Bezirksstellenleiter Philipp Teufl gratulierten Carina Kainz zum 15-jährigen Firmenjubiläum.

Seit vielen Jahren kann man sich in persönlicher
Atmosphäre von der Kosmetikerin und Visagistin beraten und verwöhnen lassen: Ob Falten, Pigmentflecken, Rötungen oder schlaffe Haut – Carina Kainz bietet die passende Lösung dank den innovativsten Behandlungen im Beauty Bereich.

Sie verbindet altbewährte Methoden der verwöhnenden Pflegeprogramme mit effektiven Neuerungen für eine strahlende Haut. 

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© zVg V.l.: Philipp Teufl, Carina Kainz und Andrea Prenner-Sigmund