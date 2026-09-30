15 Jahre Kosmetik-Oase Carina

Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf, sowie Bezirksstellenleiter Philipp Teufl gratulierten Carina Kainz zum 15-jährigen Firmenjubiläum.

Seit vielen Jahren kann man sich in persönlicher

Atmosphäre von der Kosmetikerin und Visagistin beraten und verwöhnen lassen: Ob Falten, Pigmentflecken, Rötungen oder schlaffe Haut – Carina Kainz bietet die passende Lösung dank den innovativsten Behandlungen im Beauty Bereich.

Sie verbindet altbewährte Methoden der verwöhnenden Pflegeprogramme mit effektiven Neuerungen für eine strahlende Haut.

© zVg V.l.: Philipp Teufl, Carina Kainz und Andrea Prenner-Sigmund



