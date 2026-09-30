15 Jahre Kosmetik-Oase Carina
Untersiebenbrunn
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Aktualisiert am 30.09.2026
Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf, sowie Bezirksstellenleiter Philipp Teufl gratulierten Carina Kainz zum 15-jährigen Firmenjubiläum.
Seit vielen Jahren kann man sich in persönlicher
Atmosphäre von der Kosmetikerin und Visagistin beraten und verwöhnen lassen: Ob Falten, Pigmentflecken, Rötungen oder schlaffe Haut – Carina Kainz bietet die passende Lösung dank den innovativsten Behandlungen im Beauty Bereich.
Sie verbindet altbewährte Methoden der verwöhnenden Pflegeprogramme mit effektiven Neuerungen für eine strahlende Haut.