15 Jahre Kreaflor – gelebte Floristik mit Herz und Stil

Seit eineinhalb Jahrzehnten überzeugt der Betrieb mit einer besonderen Handschrift: Die Blumenarrangements sind vielfältig, harmonisch abgestimmt und werden individuell auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden zugeschnitten. Besonders hervorzuheben ist das herzliche und engagierte Team, das Kundennähe großschreibt und für eine angenehme Atmosphäre im Geschäft sorgt.

„Kreaflor Meisterfloristik” steht für Qualität, Kreativität und echte Kundennähe. In Rappottenstein wird mit viel Leidenschaft gearbeitet – das spürt man in jedem Detail“, betonte FiW Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner beim Besuch.

Ein kleines Geschäft mit großer Wirkung: Kreaflor hat sich in der Region als verlässlicher Partner für stilvolle Blumenarrangements etabliert und begeistert immer wieder mit neuen, liebevoll gestalteten Kreationen.

Die Vertreterinnen der heimischen Wirtschaft gratulieren herzlich zum Jubiläum und wünscht weiterhin viel Erfolg, kreative Ideen und alles Gute für die Zukunft! www.kreaflor.at