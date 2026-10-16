150 Jahre Anderle Moden – Tradition über fünf Generationen

Seit 150 Jahren steht Anderle Moden für Beständigkeit und gelebte Familientradition. Heute wird das Unternehmen bereits in fünfter Generation geführt. Ein außergewöhnliches Jubiläum, das gemeinsam mit zahlreichen langjährigen Stammkundinnen und Stammkunden, Freunden und Familie gebührend gefeiert wurde.

Gastgeberin Elisabeth Koppatz durfte sich gemeinsam mit ihrem Team über zahlreiche Gratulantinnen und Gratulanten freuen. Auch Bürgermeister Martin Leonhartsberger und Gerlinde Redl als Vertreterin der WKNÖ-Bezirksstelle Melk ließen es sich nicht nehmen, persönlich zum 150-jährigen Bestehen zu gratulieren.

Ein besonderer Moment im Rahmen der Feierlichkeiten war auch die Ehrung von Traude Schweighofer für 35 Jahre Mitarbeit. Ihre langjährige Verbundenheit mit Anderle Moden unterstreicht die Beständigkeit, die das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten prägt.

Eine Modenschau sowie ein Gewinnspiel sorgten für einen stimmungsvollen Rahmen und machten die Jubiläumsfeier zu einem besonderen Erlebnis für die Gäste.

„150 Jahre Unternehmensgeschichte und fünf Generationen sind eine außergewöhnliche Leistung. Ein Familienbetrieb, der über einen so langen Zeitraum erfolgreich besteht, ist ein schönes Beispiel für Beständigkeit, persönlichen Einsatz und gelebtes Unternehmertum“, gratulierte Gerlinde Redl im Namen der WKNÖ-Bezirksstelle Melk.