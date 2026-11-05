150 Jahre Bäckerei Smutny

Mit einer Buchpräsentation feiert die Bäckerei Smutny kürzlich ihr 150jähriges Bestehen.

Im Alter von 95 Jahren hat sich die Autorin, Hermine Smutny, entschlossen, Ihre Lebenserinnerungen zu Papier zu bringen. Im Rahmen der Feier bot sich auch für Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal die Gelegenheit, mit der Seniorchefin zu plaudern und sich das Buch von ihr signieren zu lassen.

Der Familienbetrieb wird mittlerweile von ihrer Tochter, Isabellla Smutny-Brinda geführt und bietet stets frisches und qualitativ hochwertiges Gebäck.

Die Bezirksstelle gratulierte Familie Smutny-Brinda zu dem seltenen Jubiläum und überreichte aus diesem Anlass auch eine entsprechende Ehrenurkunde.