150 Jahre Fürst – WKNÖ-Spartenobmann Flicker gratuliert: „Ergebnis von Innovationskraft und Beständigkeit“

„Eine Unternehmensgeschichte von 150 Jahren ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist das Ergebnis von Innovationskraft und Beständigkeit, von Unternehmergeist und tiefer Verwurzelung in der Region“, gratulierte Jochen Flicker, der Obmann der WKNÖ-Sparte Gewerbe und Handwerk, der Tischlerei Fürst bei deren Jubiläumsfeier in der „Tischlerei Kulturwerkstatt“ in Melk. Namens der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) zeichnete Flicker das 1875 gegründete Traditionsunternehmen mit einer „Dank und Anerkennung“-Urkunde aus. Als „Zeichen gelebter Nachhaltigkeit und eines gelebten Miteinanders“ strich Flicker insbesondere die über 400 Lehrlinge hervor, die seit der Unternehmensgründung bei Fürst ausgebildet wurden.

© Stadtgemeinde Melk Die WKNÖ gratuliert herzlich zum 150-jährigen Jubiläum (v.l.): Andreas Hofbauer (WKNÖ-Bezirksstellenleiter Melk), die Fürst-Unternehmensspitze mit Alois Sterkl, Martina Fürst und Lukas Fürst, sowie WKNÖ-Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk)