Sport Aigner steht für Kompetenz in Sport- und Freizeitmode in der Kremser Innenstadt. Inhaberin Bettina Aigner startete 2009 als „SportivaTex“ in der Göglstraße und übersiedelte 2022 in die Gartenaugasse 2 – unter neuem Namen, aber mit bewährter Leidenschaft für Sport und Bewegung.

Das Sortiment umfasst hochwertige Sport- und Freizeitbekleidung für Damen und Herren – sowohl für Outdoor- als auch Indoor-Aktivitäten. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche praktische Accessoires wie Rucksäcke, Socken und Handschuhe.

Das Motto „Kauf im Ort“ ist für Bettina Aigner nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Philosophie. Persönliche Beratung, erstklassige Qualität und verlässlicher Service stehen im Mittelpunkt.

Die engagierte Händlerin ist Partnerbetrieb der WKNÖ-Regionalitätskampagne #ichkauflokal. Ziel ist die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Es geht nicht nur um Produkte, sondern um Beziehungen, Qualität und Nachhaltigkeit.