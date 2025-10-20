160 Jahre Holzkompetenz – SEIER-HOLZ feiert beeindruckendes Jubiläum

Im Oktober feierte die Unternehmerfamilie Seier ein besonderes Doppeljubiläum:

160 Jahre Standort Bromberg und 20 Jahre Standort Wiener Neustadt.

Was 1959 mit Friedrich Seier sen. (93) und seiner Gattin Elfriede als kleine Sägemühle im Stanglgraben begann, entwickelte sich über Generationen zu einem erfolgreichen Familienunternehmen. Seit 1991 führt Friedrich Seier jun. gemeinsam mit seiner Frau Ute die Geschäfte und prägt mit Leidenschaft und Innovationsgeist die Marke SEIER-HOLZ. Mit dem Holzhandel in der Puchberger Straße wurde 2005 der Slogan „Stadt und Land mitanand“ Wirklichkeit, ein Zeichen für die enge Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Heute steht bereits die nächste Generation in den Startlöchern: Georg Seier leitet den Holzhandel in Wiener Neustadt, Maximilien Seier unterstützt seinen Vater im Sägewerk in Bromberg, und Elisabeth Seier, Juristin, steht beratend zur Seite. „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“ – dieser Leitsatz wird bei SEIER-HOLZ gelebt.

Im Rahmen der Feier überreichte KR Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Ing. Friedrich Seier die Silberne Ehrenmedaille für seine Verdienste um die niederösterreichische Wirtschaft.

Rund 280 Gäste feierten gemeinsam mit der Familie Seier dieses außergewöhnliche Jubiläum – ein Abend voller Wertschätzung, Geschichte und Zukunftsgeist.