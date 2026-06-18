2. Proseccomesse in Österreich

Die zweite Proseccomesse Österreichs, veranstaltet von VinoGina, sorgte für ausgelassene Stimmung und begeisterte Besucherinnen und Besucher. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich durch ein vielfältiges Angebot an prickelndem Prosecco, kulinarischen Köstlichkeiten und einem stilvollen Rahmenprogramm zu kosten und zu informieren.

„Die Proseccomesse verbindet Genuss, Begegnung und Regionalität auf besondere Weise. Solche Veranstaltungen schaffen nicht nur eine angenehme Atmosphäre, sondern sind auch wichtige Plattformen für Austausch und Vernetzung“, so WKNÖ- Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

Die Veranstaltung überzeugte erneut durch ein stimmungsvolles Ambiente und ein abwechslungsreiches Programm, das den Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Erlebnis bot.