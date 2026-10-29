20-jähriges Firmenjubiläum bei IPAX GmbH

Die IPAX GmbH, gegründet von Thomas Hava und Sascha Aloy, ist seit 2006 auf das Hosting und Management ausfallsicherer Server spezialisiert. IPAX legt dabei besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Sämtliche Daten werden ausschließlich in Österreich gespeichert. Mit zuverlässigen Hosting-Lösungen für Webseiten, Daten und hochverfügbare Web-Applikationen sowie einem 24/7-Support hat sich das Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden etabliert.

WK-Obmann Markus Fuchs, WK-Leiter Friedrich Oelschlägel gratulierten gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann im Rahmen eines Betriebsbesuches und würdigten die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und seinen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Klosterneuburg.

Weitere Informationen unter: www.ipax.at