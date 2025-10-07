20-jähriges Firmenjubiläum Waldviertel Optik

Waldviertel Optik feierte kürzlich sein 20-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste, Kunden und Kundinnen, Wegbegleiter und sowie Partner und Partnerinnen folgten der Einladung und feierten gemeinsam mit dem Team.

Seit der Einführung der Marke im Jahr 2005 hat sich Waldviertel Optik zu einer festen Größe in der Region entwickelt – bekannt für fachliche Kompetenz, persönliche Beratung und höchste Qualität.

Die Jubiläumsfeier bot Gelegenheit für Rückblicke, Dank und Ausblicke – begleitet von Musik, guter Stimmung und vielen persönlichen Gesprächen.

„20 Jahre Waldviertel Optik stehen für Beständigkeit, Qualität und gelebte Kundennähe. Solche regionalen Vorzeigebetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und wünsche weiterhin viel Erfolg“, so Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger

© Irene Kerschbaum V.l.: Geschäftsführerin Anita Schmidradler, Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger



