20 Jahre Beautyhaus Hainfeld by Priska Kunz
Hainfeld
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Aktualisiert am 14.04.2026
Seit 20 Jahren steht das Beautyhaus Hainfeld von Priska Kunz für Qualität, Kompetenz und persönliche Betreuung. Dieses Jubiläum ist Ausdruck unternehmerischer Beständigkeit und großen Engagements. Darüber hinaus gilt Priska Kunz Anerkennung und Dank für ihre wertvolle Tätigkeit als Ausschussmitglied. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold gratulierten herzlich und wünschten weiterhin viel Erfolg.
www.beautyhaus.cc