20 Jahre Beautyhaus Hainfeld by Priska Kunz

Seit 20 Jahren steht das Beautyhaus Hainfeld von Priska Kunz für Qualität, Kompetenz und persönliche Betreuung. Dieses Jubiläum ist Ausdruck unternehmerischer Beständigkeit und großen Engagements. Darüber hinaus gilt Priska Kunz Anerkennung und Dank für ihre wertvolle Tätigkeit als Ausschussmitglied. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold gratulierten herzlich und wünschten weiterhin viel Erfolg.

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© Bettina Grasberger V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Priska Kunz, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold