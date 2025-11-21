20 Jahre Brandschutz & Sicherheitstechnik Thomas Scherzer in Haugschlag

Seit nunmehr 20 Jahren dreht sich bei der Firma von Thomas Scherzer in Haugschlag alles um das Thema Brandschutz und Sicherheitstechnik. Sein breites Angebot erstreckt sich von der Beratung für die Brandschutz-Sicherheitstechnik, die Wartung und Überprüfung von Feuerlöschgeräten, den Verkauf von Löschmitteln und Rauchmeldern, bis hin zu Industrie- und Feuerwehrbedarf und vielem mehr.

Scherzer erarbeitet gemeinsam mit dem Kunden die besten Strategien, Systeme und Lösungen aus, die den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Diese maßgeschneiderten Lösungen werden nicht nur für Privathaushalte angeboten, sondern auch für Unternehmen. Scherzer beeindruckt mit einem unglaublichen Fachwissen, wovon sich auch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger ein Bild machen konnten. Thomas Scherzer besuchte die Wirtschaftskammer Gmünd und erhielt von den beiden Damen des Hauses eine Urkunde anlässlich seines 20-jährigen Firmenjubiläums. Schreiber und Schwarzinger wünschten ihm auch weiterhin alles Gute für seine Firma und freuten sich, einen so engagierten Unternehmer im Bezirk Gmünd zu haben, der sich nicht nur für die Sicherheit einsetzt, sondern dem auch das Verbindende und das Miteinander der Menschen sehr wichtig sind.