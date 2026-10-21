20 Jahre Firma Benesch in Kirchschlag

Die Firma Benesch feiert ihr 20-jähriges Bestehen am Standort Kirchschlag. Besonders bemerkenswert: Auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten das Unternehmen bereits seit zwei Jahrzehnten. Diese langjährige Treue ist ein starkes Zeichen für den gemeinsamen Erfolg.

Neben Kirchschlag betreibt die Familie Benesch weitere Standorte in Gloggnitz, Wiener Neustadt, Mattersburg und Oberpullendorf.

In seiner Ansprache betonte Geschäftsführer Otztokar Benesch, dass nachhaltiger Erfolg nur mit einem engagierten Team und dem Rückhalt der Familie möglich sei. Beides bilde seit 20 Jahren die Grundlage für die positive Entwicklung des Unternehmens.