20 Jahre Gastlichkeit in der Moststube Pihringer

Nach 20 Jahren gastronomische Tätigkeit schließen Maria und Karl Pihringer die Türen der Moststube Pihringer in Winklarn. Zwar etwas wehmütig aber dennoch zufrieden blickt das Unternehmerpaar auf die zwei Jahrzehnte gastronomische Tätigkeit zurück. " Die schönsten Momente waren, wenn die Gäste zufrieden waren!" meint Maria Pihringer. Und solche Momente gab es viele. Am letzten Tag ihrer betrieblichen Tätigkeit verabschiedeten sich noch treue Stammkunden sowie die WKO Amstetten bei der Familie Pihringer mit einem wertschätzenden Dankeschön für leidenschaftliche Gastronomie.

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