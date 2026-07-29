20 Jahre hiroki digital GmbH

Was im Jahr 2006 mit einer Idee während der Studienzeit an einem Glühweinstand begann und zur Gründung der „Designers in Motion GesbR“ führte, hat sich zu einer etablierten Agentur für Digitalstrategie, Web-Entwicklung und laufende Digitalbetreuung entwickelt.

Gemeinsam mit Familie, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie Kundinnen und Kunden feierten Thomas Bauer-Philippi und David E. Jurcsa das 20-jährige Jubiläum bei sommerlichen Temperaturen im Mörwald Gutshof in Feuersbrunn.

Von Seiten der Wirtschaftskammer gratulierten Christian Bauer, Obmann der Bezirksstelle Tulln sowie Wolfgang Kessler, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation WKNÖ.

© Alexander Pfeffel V.l.: Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation WKNÖ Wolfgang Kessler, Thomas Bauer-Philippi, David E. Jurcsa und Bezirksstellenobmann Christian Bauer.





