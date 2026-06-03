20 Jahre Isoliertechnik Seidl: Familienbetrieb aus Hollabrunn feiert Jubiläum

Die Isoliertechnik Seidl in Hollabrunn blickt auf 20 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Das Jubiläum steht für unternehmerischen Mut, fachliche Kompetenz und gelebte Beständigkeit – und zugleich für eine gelungene Weitergabe eines Handwerksbetriebs an die nächste Generation.

Firmengründer Manfred Seidl wagte vor 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Nach vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen als Bauleiter im In- und Ausland, mit Einsätzen auf Baustellen in ganz Europa und Führungsverantwortung für zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, legte er den Grundstein für einen Betrieb, der heute weit über die Region hinaus als verlässlicher Partner geschätzt wird.

Dass Manfred Seidl sein Handwerk von Grund auf gelernt hat, wurde auch in der Würdigung seiner beruflichen Laufbahn betont. Ein früherer Wegbegleiter und damaliger Vorgesetzter, Herr Manfred Szamuhel, bezeichnete ihn in der Laudatio scherzhaft als „Rohdiamanten“, der über Jahre geschliffen worden sei und sich zu einem anerkannten Spezialisten seines Fachs entwickelt habe.

Besonders hervorzuheben ist auch die erfolgreiche Übergabe innerhalb der Familie: Mit Sohn Thomas Seidl wurde im Jahr 2021 der Betrieb in die nächste Generation weitergeführt. Gerade in einer Zeit, in der viele Unternehmen vor großen Herausforderungen bei der Nachfolge stehen, ist diese Entwicklung ein starkes Signal für Verantwortung, Verlässlichkeit und nachhaltigen Unternehmergeist.

Das Unternehmen mit Sitz in Hollabrunn ist als Meisterbetrieb auf Isoliertechnik in Haustechnik und Industrieanlagen spezialisiert. Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem Wärmedämmung, Hochtemperatur-Wärmedämmung, Kältedämmung, PUR-Ortschaum, Schallschutz und Brandschutz. Das Einsatzgebiet reicht vom Großraum Wien bis in weite Teile Österreichs.

© Stefanie Jordan V.l.: Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Helga und Manfred Szamuhel, Thomas Seidl, Manfred und Edith Seidl.



