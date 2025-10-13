20 Jahre Jedermann Herrenmode

Kürzlich feierte Christine Anzenberger das 20-jährige Jubiläum ihres Geschäftes „Jedermann Herrenmoden“. Unter anderem wurden dabei Kleidungsstücke bei der Modenschau gezeigt und Preise konnten im Rahmen der Tombola gewonnen werden.

Bezirksstellenobmann Mario Burger gratulierte Christine Anzenberger zum 20-jährigen Firmenjubiläum, überreichte eine Urkunde der Wirtschaftskammer und wünschte weiterhin alles Gute.

https://www.jedermann-herrenmoden.at/