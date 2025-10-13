Zum Inhalt springen
© Johann Hell

20 Jahre Jedermann Herrenmode

Böheimkirchen

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 13.10.2025

Kürzlich feierte Christine Anzenberger das 20-jährige Jubiläum ihres Geschäftes „Jedermann Herrenmoden“. Unter anderem wurden dabei Kleidungsstücke bei der Modenschau gezeigt und Preise konnten im Rahmen der Tombola gewonnen werden.

Bezirksstellenobmann Mario Burger gratulierte Christine Anzenberger zum 20-jährigen Firmenjubiläum, überreichte eine Urkunde der Wirtschaftskammer und wünschte weiterhin alles Gute.

https://www.jedermann-herrenmoden.at/

© Johann Hell V.l.: Stefan Anzenberger, Bürgermeister Franz Haunold, Christine Anzenberger, Mario Burger