20 Jahre jobwald.at: Von einer Idee zum erfolgreichen Medienunternehmen

Im Oktober 2006 ging jobwald.at als regionales Jobportal für das Wald- und Mostviertel online. Was mit einer relativ spontanen Idee begann, entwickelte sich in 20 Jahren zu einem breit aufgestellten Medienunternehmen rund um Jobs, Recruiting und regionale Vernetzung.

Wie lange 20 Jahre in der digitalen Welt sind, zeigt ein Blick zurück: Facebook hatte sich damals gerade erst für alle Nutzer geöffnet und war in Österreich noch weitgehend unbekannt. Instagram und TikTok existierten noch nicht, selbst das erste iPhone war noch nicht vorgestellt. Heute gehören Social Media, Apps und Künstliche Intelligenz selbstverständlich zur digitalen Arbeitswelt – jobwald.at ist dabei bis heute das regionale Jobportal des Unternehmens für das Wald- und Mostviertel.

Aus diesem ersten Portal entstand die JOBMEDIEN GmbH mit Sitz in Horn. Heute betreibt das Unternehmen sieben Jobportale für Niederösterreich, Wien und das Burgenland sowie mit pflegestellen.at ein österreichweites Fachportal. Eigene Plattformen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn sprechen Arbeitskräfte in den Nachbarländern in ihrer jeweiligen Landessprache an.

Rund um die Portale ist zudem ein weitreichendes Netzwerk entstanden. Stellenangebote werden über Metasuchmaschinen und Partnerplattformen verbreitet, Kooperationen bestehen unter anderem mit StepStone und DER STANDARD sowie mit regionalen Partnern wie dem Wirtschaftsforum Waldviertel und „Wohnen im Waldviertel“. Mit dem Karrierekompass in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Niederösterreich werden Schulen und Jugendliche erreicht. Über die GEM2GO-Kooperation ist JOBMEDIEN außerdem auf den Websites und in den Apps von rund 400 niederösterreichischen Gemeinden vertreten.

Insgesamt erzielt das Netzwerk mittlerweile rund 13,5 Millionen Sichtkontakte pro Jahr. Dazu trägt auch die starke Social-Media-Präsenz bei: Die regionalen Kanäle nähern sich der Marke von 70.000 Followern. JOBMEDIEN ist darüber hinaus regelmäßig auf Job- und Karrieremessen präsent.

Trotz eines anspruchsvoller gewordenen Marktumfelds verzeichnet das Unternehmen weiterhin steigende Umsätze. Mit der Zahl seiner ausgeschriebenen Stellen zählen die JOBMEDIEN-Portale regelmäßig zu den Top 3 der Jobportale in Niederösterreich. Hinter dieser Entwicklung steht bis heute ein bewusst kleines und schlagkräftiges Team am Standort Horn.

„Als jobwald.at 2006 an den Start ging, konnte wohl niemand ahnen, was daraus einmal entstehen würde. Aus einem einzigen regionalen Jobportal ist über die Jahre ein großes Netzwerk gewachsen. Besonders wichtig ist mir, dass wir trotz dieser Entwicklung dem ursprünglichen Gedanken treu geblieben sind: Jobs aus der Region für die Region“, sagt Gründer und Geschäftsführer Roland Surböck.

Auch nach 20 Jahren wird weiter an neuen Angeboten gearbeitet. Aktuell entwickelt JOBMEDIEN unter anderem ein neues Projekt, bei dem Künstliche Intelligenz im Bewerbungsprozess eine zentrale Rolle spielen soll.

20 Jahre nach dem Start von jobwald.at ist damit aus einer regionalen Idee ein erfolgreiches Medienunternehmen entstanden, dessen Netzwerk heute weit über das Waldviertel hinausreicht.