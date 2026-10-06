20 Jahre Karosseriebau Kamhuber – Sohn Florian mit 18 Jahren Karosserieprofi

Vor 20 Jahren erfüllte sich Markus Kamhuber seinen großen Traum und eröffnete seine eigene Karosseriebauwerkstätte in seiner Heimtatgemeinde Platt. Von Beginn an standen für ihn höchste handwerkliche Qualität, Genauigkeit und die Zufriedenheit seiner Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.

„Ich wollte mich schon immer selbstständig machen und habe mir damals meinen Traum erfüllt“, erzählt Markus Kamhuber. Sein Anspruch ist bis heute unverändert: Erst wenn jedes Detail passt, ist auch der Perfektionist zufrieden. Wird etwa ein Fahrzeugteil lackiert, gibt er sich erst dann zufrieden, wenn die Farbmischung exakt stimmt.

Im Jubiläumsjahr gibt es im Hause Kamhuber gleich doppelt Grund zur Freude: Sohn Florian legte bereits mit 18 Jahren die Karosseriebaumeisterprüfung ab. Nach seiner Lehre in einem bekannten Autohaus im Waldviertel absolvierte er im Februar 2026 die Lehrabschlussprüfung. Unmittelbar danach folgten der Meisterkurs sowie die Unternehmer- und die Ausbilderprüfung.

Damit zählt Florian Kamhuber wohl zu den jüngsten Karosseriebaumeistern Österreichs. Die Begeisterung für das Handwerk wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. „Er hatte schon immer Spaß in der Werkstätte und war bereits als kleiner Bub mit dabei“, berichtet sein Vater stolz. Seinen Ausbildungsweg meisterte Florian mit Bravour, großem Ehrgeiz und bemerkenswerter Zielstrebigkeit.

Schon bald wird der junge Meister in die Fußstapfen seines Vaters treten und die erfolgreiche Geschichte des Familienbetriebs weiterschreiben.

Bezirksstellenobmann Babinsky, der bereits zum zehnjährigen Bestehen gratuliert hatte, überbrachte auch zum 20-jährigen Jubiläum seine Glückwünsche. Er betonte, dass das Karosseriebauhandwerk in der Familie Kamhuber offensichtlich fest verankert ist und blickte mit Freude bereits auf das 30-jährige Jubiläum voraus.