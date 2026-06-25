20 Jahre Kompetenz in der Luftfahrzeugwartung

Ein besonderes Jubiläum wurde kürzlich in Gneixendorf gefeiert: Seit mittlerweile 20 Jahren steht Günter Steinkellner an der Spitze der Luftfahrzeug-Wartungsbetrieb Krems GmbH und damit für Kompetenz, Verlässlichkeit und höchste Sorgfalt in der Wartung und Instandhaltung von Luftfahrzeugen. Dieses runde Jubiläum unterstreicht nicht nur eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, sondern auch zwei Jahrzehnte konsequenter Weiterentwicklung und Innovationskraft.

„Die Luftfahrzeug-Wartungsbetrieb Krems GmbH steht für Beständigkeit, höchste technische Standards und langjähriges Know-How auf Geschäftsführungs- und Mitarbeiterebene. Gerade in einer so sensiblen Branche wie der Luftfahrt ist Vertrauen entscheidend – und dieses wurde über viele Jahre hinweg erfolgreich aufgebaut“, gratulierte Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck bei der Jubiläumsfeier.

Luftfahrzeug Wartungsbetrieb Krems