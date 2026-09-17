Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums öffnete Microtronics seine Türen in Ruprechtshofen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Familien, Partner, Anrainer sowie Vertreter aus Gemeinde, Wirtschaft und Politik feierten gemeinsam das Jubiläum.

Rund 350 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um das niederösterreichische Technologieunternehmen bei sechs Stationen näher kennenzulernen. Im Mittelpunkt standen dabei die Menschen, Lösungen und unterschiedlichen Berufsgruppen hinter Microtronics.

„20 Jahre sind vor allem 20 Jahre voller Menschen, Ideen und gemeinsamer Entwicklung. Das Open House war für uns eine schöne Gelegenheit, zu zeigen, was hinter Microtronics steckt – und gemeinsam mit vielen Wegbegleitern zu feiern“, so Martin Buber, Managing Director Sales.

Für Unterhaltung sorgten eine Hüpfburg sowie regionale Speisen und Getränke. Die offizielle Eröffnung fand gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Gemeinde und Politik statt.

Zum Jubiläum überreichte Jürgen Gottwald, Ausschussmitglied der WKNÖ-Bezirksstelle Melk, eine Ehrenurkunde und würdigte die Entwicklung und das Engagement des Unternehmens: „20 Jahre Microtronics sind ein beeindruckendes Zeichen für Innovation, Beständigkeit und erfolgreiche unternehmerische Entwicklung.“

© Microtronics V.l.: Stefan Pfeffer, Klaus Potzmader, Martin Mayer, Martin Buber und Jürgen Gottwald