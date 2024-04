20 Jahre Mr. Pool & Hausmesse in Aspersdorf

Wenn man an Schwimmbad denkt, dann denkt man auch an Mr. Pool, den Komplettanbieter für Schwimmbäder im Bezirk Hollabrunn. 2004 startete Rudolf Haunold als Mr. Pool das Unternehmen, das er 2014 an seinen Sohn Bernhard übergab. Am 6. & 7. April 2024 fand in Aspersdorf die alljährliche Hausmesse statt. Bernhard Haunold konnte zahlreiche Stammkunden und Interessenten begrüßen und freute sich über die große Nachfrage.

© D. Koller V.l.: Rudolf und Christine Haunold, Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Daniela und Bernhard Haunold, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky