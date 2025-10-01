20 Jahre Naturbestattung in Österreich

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Leiterin Andrea Lautermüller gratulierten Elisabeth und Marlies Zadrobilek zum 20-jährigen Firmenjubiläum mit einer Urkunde. 2005 wagte Elisabeth Zadrobilek die „Revolution“, heute sind Beisetzungen neben Bäumen oder in der Donau völlig normal. Heute ist die Naturbestattung GmbH unter der Leitung von Tochter Marlies Zadrobilek nach wie vor das führende Bestattungsunternehmen für Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen in Österreich. Baumbestattungen werden nicht nur in den selbst bewirtschafteten Bestattungswäldern in Gießhübl, Bisamberg, Mauerbach und Kundl durchgeführt, sondern in allen Bestattungswäldern und naturnahen Friedhöfen in und rund um Wien bzw. an allen Plätzen, wo Bestattungen gesetzlich möglich sind.

„Unser Anspruch ist es, Menschen einen Abschied zu ermöglichen, der sowohl den individuellen Wünschen als auch dem Schutz der Umwelt gerecht wird“, so Marlies Zadrobilek. Marlies Zadrobilek hat mittlerweile gemeinsam mit ihrem Partner Daniel Tiefenbacher die „Bestattung Zadrobilek“ gegründet, die alle Bestattungsdienstleistungen anbietet, von der Abholung bis zur Unterstützung bei Behördenwegen, von der Organisation der Verbrennung bis zur Exhumierung und vieles mehr.