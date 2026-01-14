20 Jahre Punschkuchl: Eine Erfolgsgeschichte im Tullner Adventdorf

Seit mittlerweile 20 Jahren ist die Punschkuchl ein fixer Bestandteil des Tullner Adventdorfs und aus der vorweihnachtlichen Stimmung der Stadt nicht mehr wegzudenken. Was im Dezember 2005 als Vision begann, entwickelte sich zu einer regionalen Erfolgsgeschichte, die für Qualität, Kreativität und familiären Zusammenhalt steht.

Initiatorin der Punschkuchl ist Anna Potocka. Obwohl sie als Diplomingenieurin tätig ist, begleitete sie die Gastronomie bereits während ihres Studiums, als sie regelmäßig in dieser Branche aushalf. Die Leidenschaft dafür ließ sie nie los. Gemeinsam mit Babsi Gunner eröffnete sie schließlich im Dezember 2005 die Punschkuchl und setzte von Beginn an auf selbstgemachte Produkte und außergewöhnliche Rezepturen.

Heute umfasst das Angebot 34 verschiedene Punschsorten. Jährlich werden zwei neue Kreationen entwickelt und ergänzen das bestehende Sortiment.

„Die Punschkuchl steht beispielhaft für gelebte Regionalität, Beständigkeit und Leidenschaft“, so FiW-Bezirksvorsitzende Linda Fertl-Bläuel, welche die Unternehmerin und ihr Team für Ihr Engagement gratuliert und weiterhin viel Erfolg wünscht.