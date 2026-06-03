20 Jahre Schnitzelhaus Mistelbach: Erfolgsgeschichte mit Geschmack und Unternehmergeist

Ein besonderes Jubiläum feiert das Schnitzelhaus Mistelbach: Seit 20 Jahren verwöhnt der Familienbetrieb in der Hafnerstraße 7 seine Gäste mit traditioneller österreichischer Küche und herzlicher Gastfreundschaft. Anlässlich des Jubiläums gratulierten Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka sowie Lena Sattmann vom Stadtmarketing Mistelbach persönlich vor Ort Betreiber Oktay Arslan zum langjährigen Unternehmenserfolg.

Seit der Gründung im Jahr 2005 und der Übernahme durch Oktay Arslan im Juni 2006 hat sich das Schnitzelhaus Mistelbach zu einem beliebten Treffpunkt in der Region entwickelt. Besonders geschätzt werden die frisch zubereiteten Speisen, die hohe Qualität der Zutaten sowie die traditionelle Zubereitung österreichischer Klassiker. Der Betrieb setzt dabei konsequent auf regionale Lieferanten und tägliche Frische.

Ein wichtiger Entwicklungsschritt wurde im heurigen Jahr gesetzt:

Durch die Anmietung des ehemaligen Café Hynek wurde das Schnitzelhaus erweitert. Die Betriebsfläche wuchs um rund 70 Quadratmeter auf insgesamt 200 Quadratmeter. Gleichzeitig erhöhte sich die Sitzplatzkapazität von 40 auf 60 Plätze. Der neue Bereich kann dank abtrennbarer Schiebetür auch als Veranstaltungsraum genutzt werden.

Mit dem Zubau entstand außerdem ein zusätzlicher Küchenbereich, in dem täglich in den frühen Morgenstunden frische Salate sowie die hausgemachte Panade vorbereitet werden. Die konsequente Frische und handwerkliche Zubereitung sind zentrale Bestandteile des Erfolgs.

Bürgermeister Erich Stubenvoll würdigte das Engagement: „Herr Oktay ist ein angenehmer Unternehmer, der nicht jammert. Das schätzen auch seine Gäste, die immer zufrieden sind. Wir sind froh, einen solchen Betrieb in Mistelbach zu haben.“

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger überreichte eine Dank- und Anerkennungsurkunde und betonte: „Du bist ein Fixpunkt in der Mistelbacher Gastronomieszene und stehst für Qualität, Regionalität und frische Ware.“

Vom Lehrling zum erfolgreichen Unternehmer:

Oktay Arslan begann seine Laufbahn bereits als Lehrling in der Gastronomie. Mit 17 Jahren leitete er eine Filiale in St. Pölten, mit 22 Jahren war er Geschäftsführer von fünf Standorten mit insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zwei Jahre später machte er sich selbstständig und führt seither erfolgreich das Schnitzelhaus Mistelbach.

Für Arslan steht die Zufriedenheit der Gäste im Mittelpunkt: „Der Kunde muss das Lokal glücklich und mit einem Lächeln verlassen.“ Sein persönliches Motto „Work hard, dream big“ begleitet ihn bis heute.

„20 Jahre erfolgreiche Selbstständigkeit sind keine Selbstverständlichkeit. Das Schnitzelhaus Mistelbach steht für Beständigkeit, Qualität und Kundennähe und ist ein wichtiger Bestandteil der regionalen Gastronomie“, betonten die Gratulanten.

Das Schnitzelhaus bietet neben klassischen Schnitzelvariationen auch zahlreiche Spezialitäten sowie Take-away und Online-Bestellung. Mit erweitertem Platzangebot und klarem Fokus auf österreichische Küche zählt der Betrieb zu den etablierten Gastronomiebetrieben in Mistelbach.