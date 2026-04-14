20 Jahre Stark Elektro & Kälte GmbH

Die Stark Elektro & Kälte GmbH feiert 20-jähriges Jubiläum: Unter der Leitung von Wolfgang Stark steht der Betrieb seit zwei Jahrzehnten für Qualität und Verlässlichkeit in der Elektrotechnik sowie in Kälte-, Klima- und Heizsystemen.

Das Unternehmen beschäftigt ein engagiertes Team und bildet Lehrlinge in technischen Berufsfeldern aus – ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region.

Im Rahmen der Hausmesse 2026 präsentierte Stark Elektro & Kälte modernste technische Lösungen – von leistungsfähigen Photovoltaikanlagen über zukunftsorientierte Heizungs- und Klimatechnik bis hin zu innovativen Smart-Home-Systemen.

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich von der breiten Kompetenz des Unternehmens überzeugen und erhalten, wie gewohnt, individuelle Beratung, die ganz auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden zugeschnitten ist.

Spartenobmann Mst. Jochen Flicker und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger gratulierten im Namen der Wirtschaftskammer und würdigten das Engagement von Wolfgang Stark – auch in Funktionen der Interessenvertretung der Branche.

„Zwanzig Jahre Firmengeschichte bedeuten handwerkliche Präzision, Teamgeist und Kundennähe“, so Wolfgang Stark, der seinem Team, den Kundinnen und Kunden sowie allen Partnern für das Vertrauen dankte.