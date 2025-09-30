20 Jahre Stars Fitness: Jubiläums-Poolparty

Stars Fitness lud zur Jubiläums-Poolparty & feierlichen Urkundenübergabe anlässlich des 20-jährigen Jubiläums.

WKNÖ-Obmann Markus Fuchs sowie Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart würdigten damit den langjährigen Beitrag von Stars Fitness zur lokalen Wirtschaft, Gesundheit und Lebensqualität in Klosterneuburg.

„Stars Fitness ist seit zwei Jahrzehnten ein Fixpunkt für Sport, Gesundheit und Gemeinschaft in unserer Region. Dieses Jubiläum ist ein starkes Zeichen für Qualität und Kontinuität“, betonte Obmann Fuchs.

Die Geschäftsführung Philip Rosenstingl und Club-Manager Willi Ruiss dankten den Gästen, Mitgliedern und Mitarbeitern für die Treue und das Engagement. Gemeinsam mit den Besuchern wurde im Anschluss bei der Poolparty mit DJ, Drinks und guter Stimmung gefeiert.

© Alexander Löblein V.l.: Markus Fuchs, Philip Rosenstingl, Christian Janotka, Eva Travnicek, Willi Ruiss, Leopold Spitzbart



