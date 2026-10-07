20 Jahre Unternehmertum: Baumeister Christian Schönholz

Ein besonderes Jubiläum konnte kürzlich in Perchtoldsdorf gefeiert werden. Baumeister Christian Schönholz wurde für sein 20-jähriges Unternehmerjubiläum mit einer Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet.

Die Urkunde wurde von WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller persönlich überreicht. Sie würdigten dabei die langjährige unternehmerische Leistung und das Engagement des Perchtoldsdorfer Baumeisters.

Seit zwei Jahrzehnten steht Christian Schönholz für fachliche Kompetenz, Verlässlichkeit und Qualität im Bauwesen. Mit seinem Unternehmen begleitet er Bauprojekte mit umfassendem Know-how und trägt damit zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Gerade in einer Branche, die von hohen Anforderungen und großer Verantwortung geprägt ist, sind Beständigkeit und nachhaltiger Unternehmenserfolg keine Selbstverständlichkeit.

„20 Jahre erfolgreiche Selbstständigkeit sind ein beeindruckender Meilenstein. Unternehmer wie Christian Schönholz schaffen Arbeitsplätze, investieren in die Zukunft und leisten einen wichtigen Beitrag für unseren Wirtschaftsstandort“, betonten Fürndraht und Lautermüller bei der Ehrung.

© Christian Schönholz KG v.l. Andrea Lautermüller, Christian Schönholz, Timea Vankovà und Martin Fürndraht



