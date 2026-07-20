20 Jahre Versicherungsagentur Meier KG

Die Versicherungsagentur Meier KG feierte am 10. Juli 2026 ihr 20-jähriges Bestehen. Vor zwei Jahrzehnten eröffneten Elisabeth Meier und ihr Gatte Ing. Thomas Meier die Pforten der Agentur und legten damit den Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte, die bis heute von persönlicher Beratung, Verlässlichkeit und Handschlagqualität geprägt ist.



Was einst mit großem Engagement begann, ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Besonders durch Mundpropaganda, langjährige Kundenbeziehungen und die regionale Verbundenheit entwickelte sich die Agentur zu einem geschätzten Ansprechpartner in Versicherungsfragen – im Pulkautal ebenso wie im Retzer Land, in Stockerau und Korneuburg.

Mittlerweile besteht das Team der Versicherungsagentur Meier KG aus vier Mitgliedern: Geschäftsführerin Elisabeth Meier, Ing. Thomas Meier, Stefan Meier sowie Wolfgang Meier als Standortleiter in Gaweinstal. Mit dem zusätzlichen Standort konnte das Einzugsgebiet weiter ausgebaut werden und reicht inzwischen bis in den Bezirk Mistelbach sowie nach Ernstbrunn.



Zum Jubiläum lud die Agentur Meier KG ihre Kundinnen und Kunden zu einem gemeinsamen Fest ein. Die Versicherungsagentur Meier KG bedankt sich herzlich bei den zahlreichen Gästen für ihr Kommen, die vielen Glückwünsche und die langjährige Treue. Das Jubiläum war ein gelungener Tag und ein schönes Zeichen dafür, wie stark das Vertrauen in die Agentur und ihr Team über die Jahre gewachsen ist.

© zVg Versicherungsagentur Meier KG V.l.: Thomas, Stefan, Wolfgang und Elisabeth Meier, Fachgruppenobfrau Irene Alexowsky und Fachgruppenausschussmitglied Wolfgang Alexowsky.





