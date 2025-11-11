200x Gold: Medaillenregen für NÖ Fleischerinnen und Fleischer

Geradezu sensationelle Erfolge verzeichneten Niederösterreichs Fleischerinnen und Fleischer beim renommierten Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren, der heuer zum 25. Mal und in Klagenfurt ausgetragen wurde: Insgesamt wurden genau 200 Produkte aus Niederösterreich mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Dazu kamen noch beeindruckende 78 Silber- und 30 Bronzemedaillen. Jetzt wurden die 26 mit Medaillen ausgezeichneten Unternehmen im Rahmen einer Feier in Mödling gewürdigt.

Konsumentinnen und Konsumenten als weitere Sieger

„Niederösterreichs Fleischgewerbe hat offenbar den olympischen Gedanken, wonach dabei sein schon alles ist, nicht verinnerlicht“, gratulierte der Landesinnungsmeister der NÖ Lebensmittelgewerbe, Thomas Hagmann, den erfolgreichen Unternehmen. „Niederösterreichs Fleischerinnen und Fleischer tragen einfach das Qualitäts-Sieger-Gen in sich – und das schmeckt man.“ Und Hagmann ortete neben den Medaillengewinnern noch weitere Sieger: „Nämlich die Konsumentinnen und Konsumenten, die die Top-Qualität dieser Produkte genießen dürfen.“

Handwerkliche Perfektion und ausgezeichneter Geschmack

Fleischer-Landesinnungsmeister Jakob Ellinger hob den Wert des Fleischerhandwerks hervor. „Unsere Betriebe stehen für höchste Handwerkskunst, enormes Fachwissen, perfekten Geschmack, Kreativität und – nicht zu vergessen – regionale Verwurzelung. Das sind Werte, die zählen.“

Im Zentrum des Internationalen Fachwettbewerbs für Fleisch und Wurstwaren stehen die handwerkliche Perfektion und der ausgezeichnete Geschmack. Preise wurden in den sechs Gruppen

Brätwürste

Fleischwürste

Kochwürste, Pasteten, Rouladen und alle übrigen gekochten Fleischwaren

Roh- und Kochpökelwaren

Rohwürste

Essfertige Convenienceprodukte

und insgesamt 20 Kategorien vergeben. Auch Einreichungen unter den Marken „Bio“ und „Regional“ waren möglich.





© Michaela Habinger Siegerbild mit hochrangigen Gratulanten aus der Politik: Mit den erfolgreichen NÖ Fleischerbetrieben feierten unter anderem auch die LAbg. Marlene Zeidler-Beck, Helga Krismer, Andreas Bors und Christoph Müller sowie die Abg.z.NR Rudolf Silvan, Harald Thau und Petra Tanzler.

