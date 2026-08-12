21 Jahre Tabak-Trafik Mag.iur. Thorsten Mayer e.U.

Thorsten Mayer übernahm bereits mit 19 Jahren die Tabak Trafik auf der Stockerauerstraße und absolvierte neben der Selbstständigkeit erfolgreich das Studium der Rechtswissenschaften.

Der Jurist Thorsten Mayer arbeitet ehrenamtlich in mehreren Gremien für Menschen mit Behinderungen. Bei diesen Tätigkeiten, die ihn bis nach Brüssel führen, unterstützt er Personen auf ihren Wegen in die Selbstständigkeit und den Umgang mit KI für Personen mit besonderen Bedürfnissen.

„Ich arbeite gerne mit Menschen und möchte etwas bewirken“ so der engagierte Unternehmer, der sich auch für die Unterstützung seiner Eltern und seinem Mitarbeiter-Team bedankt.

Bezirksstellenobmann Andreas Minnich besuchte gemeinsam mit Bezirkstellenleiterin Anna Schrittwieser die Trafik und gratulierte zum 21. Betriebsjubiläum. „Bleib so engagiert wie du bist!“ wünschte Bezirksstellenobmann Andreas Minnich!