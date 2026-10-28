25-jähriges Dienstjubiläum bei Schweighofer

Ivana Jankuliakova feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im Faulenzerhotel in Friedersbach.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums gratulierten Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas im Namen der Wirtschaftskammer Zwettl herzlichst und würdigten die langjährige Verbundenheit und Treue zum Unternehmen. Wir wünschen weiterhin alles Gute und viel Erfolg für den weiteren beruflichen Weg.