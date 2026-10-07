25-jähriges Firmenjubiläum bei Adriano Spiegl

Seit 25 Jahren steht Adriano Richard Spiegl für professionelle Outdoor-Erlebnisse, individuelle Veranstaltungen und einzigartige Naturerfahrungen. Anlässlich dieses Firmenjubiläums gratulierte Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer herzlich zu diesem besonderen Meilenstein.

Was einst aus der Leidenschaft für die Natur und den Outdoor-Sport entstand, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer gefragten Adresse für Veranstaltungen entwickelt. Ob Incentives, Firmenevents oder Vereinsausflüge. Adriano Richard Spiegl verbindet Bewegung, Sport und Natur zu besonderen Erlebnissen in einer der schönsten Landschaften Österreichs.

Sein Angebot reicht von Canyoning-Touren über Mountain- und E-Bike-Erlebnisse bis hin zu Wanderungen und Bergerlebnissen.

Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer gratulierte zum Jubiläum und würdigte das langjährige unternehmerische Engagement von Adriano Richard Spiegl. „Das 25-jährige Firmenjubiläum bietet Anlass, auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückzublicken und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen“.