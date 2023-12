25 Jahr-Feier "Haarschneiderei" Regina Schöfmann und Neueröffnung Michaela Zeibeck

Ganz genau am Freitag, dem 13. November 1998, hat Regina Schöfmann ihren Friseursalon "Haarschneiderei" in der Mistelbacher Wiedenstraße eröffnet. Genau 25 Jahre später hat die Friseurmeisterin Bezirksstellenausschussmitglied Bürgermeister Erich Stubenvoll, Kund:innen und Freunde zu einer Jubiläumsparty eingeladen.

Nach der Lehre war Regina Schöfmann fünf Jahre als Stylistin bei der Gruppa Ultima in Wien und danach drei Jahre im bekannten Friseursalon Grecht in Wien tätig, ehe sie sich nach einer weiteren Zwischenstation in Laa/Thaya mit der Eröffnung ihrer „Haarschneiderei“ einen Traum erfüllte und sich damit auch einen ausgezeichneten Namen machte.

Im Vorjahr wurde der neue Salon quasi vis-à-vis vom ursprünglichen Standort eröffnet. Das Firmenmotto von Regina Schöfmann lautet: „Die Qualität jedes Einzelnen bestimmt die des Ganzen“. Dass dies nicht nur eine Floskel ist, davon konnten sich auch Bezirksinnungsmeisterin und Landesinnungsmeisterin-Stellvertreterin Elisabeth Habitzl überzeugen.

Das Jubiläum der „Haarschneiderei“ war auch gleichzeitig ein Neubeginn für die bisherige Mitarbeiterin Machaela Zeibeck, die sich in diesen Räumlichkeiten nunmehr selbstständig gemacht hat. Die ehemalige Chefin Regina Schöfmann freut sich auf die Zusammenarbeit mit der nunmehrigen Kollegin.

© Ilse Reitner Das 25-jährige Firmenjubiläum sowie die Neueröffnung feierten Michaela Zeibeck (1.v.l.) und Regina Schöfmann (2.v.r.) mit Kolleg:innen und Kund:innen.