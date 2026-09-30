25 Jahre A.H.A. Flowers

Seit einem viertel Jahrhundert betreiben Anton Hartberger und Herbert Schwarzott ihre Blumenhandlung in Hirtenberg, Bahngasse 1B. Die beiden gelernten Gärtner waren schon Branchenkollegen, ehe sie ihren gemeinsamen Betrieb gründeten, der 2021 um einen zweiten Raum erweitert wurde. Auf über 200 Quadratmeter können Kunden in einer großen Auswahl an Schnittblumen, Pflanzen und Wohnaccessoires stöbern. Neben dem klassischen Sortiment bietet das Unternehmen Blumenschmuck für Hochzeiten, Begräbnisse und Feiern sowie Gräberpflanzenpflege an. Mit einem großen Fest begingen die Unternehmer und ihre vier Mitarbeiter das Firmenjubiläum und feierten mit 400 Gästen im Kulturhaus Hirtenberg.

© WKNÖ WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt gratulierte Anton Hartberger (rechts im Bild) herzlich zu 25 Jahren A.H.A. Flowers