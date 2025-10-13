25 Jahre Babyschwimmenybbs

Am 3. Oktober feierte Babyschwimmenybbs ihr 25-jähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2000 begleiten Andrea Weichselbaumer-Muckenhumer und ihr engagiertes Team Babys und Kleinkinder bei ihren ersten Erfahrungen im Wasser– mit Fokus auf Sicherheit, Bindung und spielerischem Lernen.

Anlässlich des Jubiläums überreichte WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger eine Ehrenurkunde für 25 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung.

„Wir sind stolz auf Betriebe wie Babyschwimmenybbs, die mit Leidenschaft, Fachwissen und Beständigkeit zur regionalen Wirtschaft und Familienförderung beitragen“, betonte Karin Rosenberger bei der Übergabe.