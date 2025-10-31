25 Jahre Engagement: Anita Niederwimmer im Gasthaus Doris Bayer geehrt

Anita Niederwimmer wurde für ihre 25-jährige Tätigkeit als Küchenhilfe und Kellnerin im Gasthaus Doris Bayer geehrt. Die langjährige Mitarbeiterin ist seit einem Vierteljahrhundert eine verlässliche Stütze des Betriebs und trägt maßgeblich zum familiären und gastfreundlichen Charakter des Hauses bei.

Bezirksstellenausschussmitglied Wilhelm Schreiber und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka überreichten die Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer NÖ und würdigten das Engagement von Frau Niederwimmer.

Das Gasthaus Doris Bayer ist ein klassisches Dorfgasthaus, das familiär geführt wird. Die Küche ist das Reich von Wirtin Doris, die mit viel Liebe zum Detail weinviertlerisch kocht. Die Speisekarte reicht von gutbürgerlicher Küche und deftiger Hausmannskost über saisonale Spezialitäten wie Spargel, Kürbis oder Eierschwammerl bis hin zu kleinen Snacks. Besonders beliebt sind die täglich frisch zubereiteten Mehlspeisen und Eisbecher, die auch zum Mitnehmen angeboten werden.

„25 Jahre in einem Betrieb tätig zu sein, ist heute keine Selbstverständlichkeit. Es zeigt Loyalität, Verlässlichkeit und eine tiefe Verbundenheit mit dem Unternehmen“, betonte Bezirksstellenausschussmitglied Schreiber in seiner Ansprache.

Auch Chefin Doris Bayer zeigte sich gerührt: „Anita ist nicht nur eine Mitarbeiterin, sie ist Teil unserer Familie. Ihre Herzlichkeit und ihr Einsatz sind für unsere Gäste und für uns von unschätzbarem Wert.“

Nähere Infos zum Betrieb unter: https://ansamenu.at/gasthaus-bayer