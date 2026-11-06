25 Jahre GAWAHEI: WK-Mödling gratuliert zum erfolgreichen Firmenjubiläum

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs gratulierten WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller dem Unternehmen GAWAHEI Gas-Wasser-Heizung herzlich zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Gemeinsam mit Firmeninhaber Wolfgang Schromm wurde auf die erfolgreiche Entwicklung des traditionsreichen Installationsbetriebs zurückgeblickt.

GAWAHEI zählt heute zu den etablierten Installationsunternehmen der Region und steht für kompetente Lösungen in den Bereichen Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen. Das Leistungsspektrum reicht von Badplanung und Badsanierung über moderne Heizsysteme und Wärmepumpen bis hin zu Wasseraufbereitung, Wartungsservice und Reparaturdienst.

Die Geschichte des Unternehmens begann im Jahr 2001, als Wolfgang Schromm den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und GAWAHEI gründete. Seither hat sich der Betrieb durch fachliche Kompetenz, Verlässlichkeit und gelebte Handschlagqualität einen ausgezeichneten Ruf weit über die Bezirksgrenzen hinaus erarbeitet.

Bei ihrem Besuch erhielten Martin Fürndraht und Andrea Lautermüller Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens sowie die aktuellen Herausforderungen der Branche. Besonders beeindruckt zeigten sie sich vom konsequenten Qualitätsanspruch und der kundenorientierten Arbeitsweise des Familienunternehmens.

„25 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte sind eine beachtliche Leistung. GAWAHEI ist ein hervorragendes Beispiel für jene regionalen Betriebe, die mit Fachwissen, Einsatzbereitschaft und persönlichem Engagement über Jahrzehnte erfolgreich wachsen und gleichzeitig wichtige Arbeitsplätze in der Region schaffen“, betonte Martin Fürndraht.

Linktipp: www.gawahei.at