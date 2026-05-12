25 Jahre gelebte Gesundheitskompetenz in Zwettl

Anlässlich des 25‑jährigen Bestehens der Kuenringer Apotheke besuchte Obfrau Anne Blauensteiner die Unternehmerin Helene Aichinger. Das Jubiläum stand ganz im Zeichen von persönlicher Beratung, langjährigem Engagement und erfolgreicher Unternehmensführung am Standort Zwettl.

Seit ihrer Eröffnung ist die Kuenringer Apotheke eine verlässliche Anlaufstelle für gesundheitliche Beratung und genießt in der Region einen ausgezeichneten Ruf. Neben der umfassenden pharmazeutischen Beratung bietet die Apotheke auch Kosmetik‑ und Fußpflegeleistungen an und vereint damit Gesundheit, Wohlbefinden und persönliche Betreuung unter einem Dach.

Im Rahmen der Feierlichkeiten überreichte Obfrau Anne Blauensteiner seitens der Wirtschaftskammer eine Dank‑ und Anerkennungsurkunde. Gefeiert wurde das Jubiläum mit gutem Essen, musikalischer Umrahmung, einem Glücksrad sowie einer Duft‑ und Schnupperecke.