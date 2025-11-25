25 Jahre Hairstyle Stöckl im Einkaufspark Ötscherland

Das 25 Jahr Jubiläum vom Friseursalon Stöckl im Einkaufspark Ötscherland in Purgstall wurde genutzt, um auch langjährige Mitarbeiterinnen zu ehren.

Christine Stöckl hat im Jahr 2000 ihren Betrieb in den neuen Einkaufspark verlegt und diesen hat 2018 ihre Tochter Bianca übernommen und führt ihn erfolgreich weiter. Von Seiten der Wirtschaftskammer Niederösterreich überrreichte Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater der Unternehmerin eine Jubiläumsurkunde und den langjährigen Mitarbeiterinnen mit 20 und 25 Jahren Betriebszugehörigkeit Urkunden und Wirtshauskulturgutscheine. Für die Gemeinde ehrte Bürgermeister Harald Riemer die Unternehmerin und Mitarbeiterinnen.

hairstyle-stoeckl.at