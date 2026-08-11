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© Josef Haiden

25 Jahre Harley-Davidson St. Pölten

St. Pölten

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 11.08.2026

Die Motorradhandel GmbH, besser bekannt unter Harley Davidson St. Pölten, feierte Ende Juni ihr 25. Jubiläum. Nicht nur für musikalische Untermalung, Essen und Getränke wurde gesorgt, sondern auch für spezielle Angebote. Neben exklusiven Bikes gab es auch eine Motorrad-Finanzierungsaktion zu besonderen Jubiläumskonditionen.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Landtagsabgeordneter Florian Krumböck, Stadtrat Ali Firat und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger.

www.harley-stpoelten.at

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© Josef Haiden V.l.: Florian Krumböck (Landtagsabgeordneter, Vizebgm. St. Pölten), Alexandra Schagerl, Karl Schagerl, Mario Burger (Bezirksstellenobmann), Ali Firat (Stadtrat St. Pölten)