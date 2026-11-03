25 Jahre Kartausencafé Mauerbach – ein Jubiläum voller Herzlichkeit

Ein wunderschönes Ambiente, ein köstliches Buffet und vor allem jede Menge Herzlichkeit: Das 25-jährige Jubiläum des Kartausencafés in Mauerbach wurde zu einem gemütlichen Fest mit vielen Gästen, die gemeinsam mit Jutta Polzer und Zoran Kostic auf ein Vierteljahrhundert Gastfreundschaft anstießen.

Astrid Wessely, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Purkersdorf, gratulierte im Rahmen eines Betriebsbesuchs zum Jubiläum.

„25 Jahre ein Unternehmen zu führen, ist eine großartige Leistung. Gerade in der Gastronomie braucht es dafür viel Leidenschaft, Ausdauer und Freude am Umgang mit Menschen. Jutta und Kosta zeigen eindrucksvoll, wie viel persönliche Herzlichkeit ein Unternehmen prägen kann“, so Wessely.

Das Jubiläumsfest zeigte einmal mehr, was das Kartausencafé auszeichnet: eine einladende Atmosphäre, kulinarischer Genuss und Gastgeber, bei denen sich die Gäste rundum wohlfühlen.