25 Jahre mechatron Schnabler GmbH – Wirtschaftskammer gratuliert zum Firmenjubiläum

Seit 25 Jahren steht die mechatron Schnabler GmbH für Verlässlichkeit, Innovationskraft und höchste fachliche Kompetenz. Anlässlich dieses Firmenjubiläums öffnete mechatron am 13. Mai seine Beratungsstelle für interessierte Besucherinnen und Besucher. Der Einladung folgten über 100 Gäste sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

Was einst als engagierter Fachbetrieb begann, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem österreichweiten Marktführer für assistierende Technologie und elektronische Hilfsmittel entwickelt. Das Unternehmen unterstützt vor allem Menschen mit Behinderungen, nach Unfällen oder mit schweren Erkrankungen. Gründer Jürgen Schnabler präsentierte im Rahmen der Jubiläumsfeier ein kleines Museum, das den technologischen Fortschritt der vergangenen 25 Jahre eindrucksvoll veranschaulichte, und führte persönlich durch die Räumlichkeiten.

Bei einer großen Videopräsentation sowie an mehreren Produkttischen zeigte das mechatron-Team moderne technische Medizinprodukte und Hilfsmittel. Dabei wurde das große Engagement des Unternehmens sichtbar, auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und Kundinnen und Kunden individuell zu versorgen. Besonders eindrucksvoll war auch die Möglichkeit, mit einer Augensteuerung einen Rollstuhl durch einen kleinen Parcours zu lenken.

Im Rahmen der Feierlichkeiten gratulierten der Innungsmeister der Mechatroniker, Andreas Kandioler, und der Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle Melk, Andreas Hofbauer, dem Unternehmen mit Ehrenurkunden. In ihren Dankesworten betonten sie, dass mit fachlicher Kompetenz, Innovationsgeist und großem persönlichen Einsatz ein hervorragender Betrieb aufgebaut wurde, der heute ein Vorzeigeunternehmen im Bereich der assistierenden Technologie ist. Besonders betont wurde, dass Mechatron nicht nur technisch auf höchstem Niveau arbeitet, sondern mit seinen Lösungen auch einen unschätzbar wertvollen Beitrag für viele Menschen leistet. Die angebotenen Hilfsmittel und Medizinprodukte ermöglichen es vor allem Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, ihre Lebensqualität zu verbessern und oft auch ein Stück weit persönliche Freiheit zurückzugewinnen. Damit schafft das Unternehmen einen wichtigen sozialen Mehrwert für die Gesellschaft, der weit über den wirtschaftlichen Erfolg hinausgeht. Es zeigt eindrucksvoll, wie Innovation, Menschlichkeit und Verantwortung miteinander verbunden werden können.

© mechatron Schnabler GmbH V.l.: Vizebürgermeister Peter Koch, Bürgermeister Franz Jaschke, Herta Mikesch, Geschäftsführerin Daniela Schnabler-Punz, Geschäftsführer Jürgen Schnabler, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Gemeinderat Franz Eder, Christa Kranzl, Innungsmeister Andreas Kandioler und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer