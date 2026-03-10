25 Jahre Reisebüro Moser in Gerasdorf

Unter dem Motto: Nichts ist unmöglich verwirklicht das Reisebüro Moser seit 25 Jahren Urlaubsträume.

“Wir planen Reisen mit Herz und wir kümmern uns von der Idee bis zur Rückreise” so die beiden Geschäftsführerinnen Renate Moser und Martina Klamecker.

2001 als kleiner Familienbetrieb gegründet, vergrößerte sich der Betrieb im Zentrum von Gerasdorf auf der Leopoldauerstraße 9 mittlerweile auf ein 7- köpfiges Team.

Das Unternehmen wurde bereits als TOP- Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet, denn Ausbildung junger Menschen hat einen großen Stellenwert im Reisebüro Moser und das Unternehmen bildete bereits etliche Lehrlinge aus.

Die große Anzahl an Stammkundinnen und Kunden freut dieser Einsatz, die individuelle Beratung und die Erfahrung eines Vierteljahrhunderts. Das Reisebüroteam bedankte sich im Rahmen ihres Jubiläums für die Treue ihrer Kundinnen und Kunden.

www.reisebuero-moser.at